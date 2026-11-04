Fethiyespor-Eyüpspor maçı tamamlandı, Eyüpspor 4-2 kazanıp 4. eleme turuna yükseldi - Son Dakika
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Fethiyespor-Eyüpspor maçı tamamlandı, Eyüpspor 4-2 kazanıp 4. eleme turuna yükseldi

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Fethiyespor-Eyüpspor maçı tamamlandı, Eyüpspor 4-2 kazanıp 4. eleme turuna yükseldi
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Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda 28 Ekim'de yağış nedeniyle yarıda kalan Fethiyespor-Eyüpspor maçı tamamlandı. Karşılaşmayı sahadan 4-2 kazanan Eyüpspor, 4. eleme turuna yükseldi.

Stat: Fethiye İlçe

Hakemler: Birkan Altındaş, Tuncay Ercan, Yusuf Şimşek

Fethiyespor: Miraç Göktürk Özel, Mert Apat, Yusuf Türk, Hüseyin Eray Karataş (Dk. 85 Berkay İşcan), İrfan Akgün (Dk. 85 Fatih Ok), Mehmet Kaan Türkmen (Dk. 80 Jamal Camcı), Fatih Kurucuk, Okan Dernek, Kerem Pala (Dk. 69 Eren Erdoğan), Ramazan Çevik, Deniz Erdoğan (Dk. 46 İsmail Erdoğan)

Eyüpspor: Moldovan, Arda Yavuz (Dk. 46 Jules), Anıl Yaşar, El Yamiq (Dk. 84 Kutlay Şatlı), da Costa (Dk. 89 Yiğit Demir), Yusuf Barası, Pintor (Dk. 46 Sabiri), Raux-Yao, Hamza Yiğit Akman, Talha Ülvan (Dk. 46 Sadia) Mete Kaan Demir (Dk. 76 Musa Eren Karakaş)

Goller: Dk. 20 Pintor, Dk. 45 El Yamiq, Dk. 47 Sadia, Dk. 53 Sabiri (Eyüpspor), Dk. 36 Mehmet Kaan Türkmen (Penaltıdan), Dk. 74 İrfan Akgün (Fethiyespor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Okan Dernek, Dk. 62 İsmail Erdoğan (Fethiyespor)

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda 28 Ekim'de yağış nedeniyle yarıda kalan Fethiyespor-Eyüpspor maçı tamamlandı.

Karşılaşmayı 4-2 kazanan Eyüpspor, 4. eleme turuna yükseldi.

Kaynak: AA
Türkiye KupasıFethiyesporEyüpsporSporSon Dakika

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