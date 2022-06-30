Fethiyespor ilk transferini yaptı - Son Dakika
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Fethiyespor ilk transferini yaptı

30.06.2022 14:37
Fethiyespor ilk transferini yaptı

2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek Fethiyespor transfer sessizliğini bozarak, ilk transferini yaptı.

2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek Fethiye spor transfer sessizliğini bozarak, ilk transferini yaptı.

TFF 2. Lig'de mücadele edecek Fethiyespor transfer sessizliğini bozarak, ilk transferini yaptı. Bu sezon takımın gücüne güç katmak isteyen lacivert-beyazlılar Sarıyer SK forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Selim Kayacı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fethiyespor kulübünde yapılan sözleşme imza törenine, Genel Kaptan Nacit Çatal ile Profesyonel Şube Sorumlusu Nurkaya Gündoğdu katıldı. Fethiyespor'a gelmekten çok mutlu olduğunu söyleyen Selim Kayacı, "Şampiyonluk yaşayan Fethiyespor'u daha üst liglere taşıma arzusundayız" dedi.

Fethiyespor olağanüstü kongre öncesi transfer çalışmalarında da tempo yükseltiyor. Teknik Direktör Mesut Toros'un raporu doğrultusunda transfer hamlelerine başlayan lacivert-beyazlılar Fethiye'ye davet ettikleri futbolcularla başkan Esat Bakırcı, Genel Kaptan Nacit Çatal ve profesyonel şube sorumlusu Nurkaya Gündoğdu ile birlikte bu görüşmeleri titiz biçimde sürdürüyor. Keçiören Gücü, Sancak Tepe, Şanlıurfa Spor, Van spor ve en son Sarıyer FK'da oynayan Selim Kayacı Fethiyespor ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Selim Kayacı imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Başta Başkan Esat bakırco, Nacit Çatal, Nurkaya Gündoğdu olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur. Fethiyespor'da elimden gelen her şeyi yapacağım. İnşallah güzel bir aile oluruz. Şampiyon bir takıma geldim o havayı hissediyorum. Bu mutluluğu görüyorum bu senede bu şampiyonluğun devamını getiririz. Herkese başarılar diliyorum" dedi.

Fethiyespor Genel Kaptanı Nacit Çatal ise; " Orta sahaya iyi bir transfer gerçekleştirdik. Bu sezon karakterli oyuncularla devam edeceğiz. Şuanda transfer listemiz dolu. Görüştüğümüz ve temas halinde olduğumuz pek çok oyuncu var. Hocamı Mesut Toros'un önerdiği oyuncularla temasa da geçtik. Kulübün mali yapılarına uygun şekilde en iyilerini seçe seçe yeni oyuncular almayı düşünüyoruz. Transferlerimiz devam edecek. Herkes bize inansın, güvensin. Yarın 10 taneye yakın transfer daha yapacağız. İyi topçular var 15 gün içerisinde etap çalışmalarına da başlayacağız o zamana kadar transferlerimizi halledeceğiz. Geçen sene yaptığımız gibi son düdük çalana kadar mücadelemize devam edeceğiz. " diye konuştu.

Profesyonel Şube Sorumlusu Nurkaya Gündoğdu'da, " İlk transferimizi Selim ile gerçekleştirdik. Selim'e geçen senede bir temas da bulunmuştuk ama gerçekleşmemişti. Kendisi iyi bir alt yapıdan yetişme. Bu liglerde iki şampiyonluk yaşamış bir oyuncu. Kendisini ispatlamış bir oyuncu. Fethiyespor'a da aynı performans da hizmet edeceğine inandığımız bir kardeşimiz. Bu transfer herkesi çok mutlu etti. Oynadığı oyunları biliyoruz. Birlikteyiz. Şampiyon takıma şampiyon oyuncular lazımdı. Güzel sezon ve başlangıç olacak. İnşallah her şey için hayırlısı olur" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fethiyespor ilk transferini yaptı - Son Dakika

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