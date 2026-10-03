Fethiyespor, Karacabey Belediyespor\'a 1-0 yenildi, İrfan Akgün kırmızı kart gördü

Fethiyespor, Karacabey Belediyespor'a 1-0 yenildi, İrfan Akgün kırmızı kart gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. hafta maçında Fethiyespor, sahasında Karacabey Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu. Karacabey'in golünü 64. dakikada Arda Yumurtacı atarken Fethiyespor'da İrfan Akgün 77. dakikada kırmızı kart gördü.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. hafta maçında Fethiyespor, konuk ettiği Karacabey Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Fethiye İlçe
Fethiyespor: Nurullah Aslan, Cengiz Demir, Şahan Akyüz, Muhammed Akarslan, İrfan Akgün, Mehmet Kaan Türkmen (Dk. 87 Jamal Camcı dk. 87), Uğur Ayhan (Dk. 46 Deniz Erdoğan dk. 46), Fatih Kuruçuk (Ramazan Çevik dk. 46), Seyit Niyazi Özcan (Eren Erdoğan dk. 39), Alberk Koç, Enes Şahin (Eray Karataş dk. 70)
Karacabey Belediyespor: Orhan Kurşun, Doğanay Kılıç (Bora Yılmaz dk. 78), Kerem Kaya, Arda Yumurtacı (Sabrican Vural dk. 74), İbrahim Has, Ahmet Ertuğrul Öztürk (Furkan Kütük dk. 61), Berke Özgün, Abdul Kadir Dursun, Atakan Dama (Batuhan Salman dk. 74), Yusuf Avcılar, Tayyip Mevlüt Kaya (Baran Engül dk. 61)
Gol: Arda Yumurtacı (dk. 64) (Karacabey Belediyespor)
Kırmızı kart: İrfan Akgün (dk. 77) (Fethiyespor)
Sarı kartlar: İrfan Akgün, Eren Erdoğan (Fethiyespor), Tayyip Mevlüt Kaya, Doğanay Kılıç, Yusuf Avcılar (Karacabey Belediyespor)
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