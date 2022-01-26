Fethiyespor Maksut Birben'i renklerine kattı

3. Lig 3. Grupta Liderliğini sürdüren Fethiyespor, ara transferde Nevşehir Belediyespor forması giyen orta saha oyuncusu Maksut Birben'i renklerine kattı.

Maksut Birben, şampiyonluk yolundaki Fethiyespor'a katkıda bulunmak için elinden gelen katkıyı sürdüreceğini söyledi. Fethiyespor Genel Kaptanı Nacit Çatal da, "Hedefe doğru giden yolda kadromuza katkı sağlayarak, sakatlık, hastalık ve olması muhtemel cezalı durumlar için şimdiden önlem alıyoruz. Fethiyespor'a takviye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Lider Fethiyespor, ara transfer döneminde eksik mevkilerine yeni takviyeler yapıyor. Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel'in raporu doğrultusunda orta sahaya Nevşehir Belediyespor oyuncusu Maksut Birben'i kadrosuna dahil etti. Futbol kariyerine Pazarspor altyapısında başlayan Maksut Birben Pazarspor, Diyarbekirspor formalarını da terletti. Fethiyespor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndan deplasmanda 3-0 yenilerek elendiği Nevşehir Belediyespor maçında Fethiyespor'a karşı yer almıştı. Fethiyespor Profesyonel Şube Sorumluları Nurkaya Gündoğdu, Cem Tufan ve Genel Kaptan Nacit Çatal yönetiminde sözleşme imzalayan Maksut Birben, "Şampiyonluk yolunda giden Fethiyespor'a katkı sağlayabilmek için buradayım. Elimden gelen gayreti göstereceğim. Fethiyespor'a arkadaşlarımızla beraber şampiyonluk yaşatmak istiyoruz" dedi.

Fethiyespor Genel Kaptanı Nacit Çatal da, "Hedefe doğru giden yolda kadromuza katkı sağlayarak, sakatlık, hastalık ve olması muhtemel cezalı durumlar için şimdiden önlem alıyoruz. Fethiyespor'a takviye devam edecek" şeklinde konuştu. - MUĞLA