Fethiyespor Of'tan avantajlı dönmek istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Fethiyespor Of'tan avantajlı dönmek istiyor

11.05.2022 12:46
Fethiyespor Of'tan avantajlı dönmek istiyor

TFF 3. Lig 3. Grupta Perşembe günü saat 16.00 da deplasmanda playofun ilk mücadelesinde Yeşilyurt D.Ç.

TFF 3. Lig 3. Grupta Perşembe günü saat 16.00 da deplasmanda playofun ilk mücadelesinde Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ile karşılaşacak Fethiyespor, bu maça taraftarları tarafından coşkuyla uğurlanırken, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı da "İnşallah Fethiye'ye kupayı getireceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Play off ilk maçını Trabzon deplasmanında Ofspor ile oynayacak olan Fethiyespor, taraftarlar derneğinin düzenlediği coşkulu uğurlama töreni ile, bu maça hareket ederken Fethiye'de 7'den 77'ye herkes kupaya odaklandı. Fethiyespor tam kadro olarak Of'a uğurlanırken, Fethiye'deki son antrenmanda oldukça heyecanla kısa bir açıklama yapan Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, "Bugüne kadar her şeyi söyledik. Biz yönetim olarak, sporcular olarak ve teknik kadro olarak yapılması gerekenleri yapıyoruz. Kupayı Fethiye'ye getireceğiz. Futbolcularımız ligi birinci bitiremedi, ama ikinci sırada bitirdi. Belki böylesi hayırlıydı. Tüm camiamıza teşekkür ediyorum. Haftaya Salı günü saat 20.00'da tüm Fethiye'yi şehir stadına bekliyoruz. Finale de karşımıza kim çıkarsa çıksın, kupayı hayırlısıyla Fethiye'ye getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Kupa Fethiyespor'un lacak"

Fethiyespor camiasına güvendiğini dile getiren Teknik Direktör Selahaddin Dinçel'in eşi Hülya Dinçel, "Fethiyesporun 2'nci lige çıkacağına inanıyorum. İnşallah kupa Fethiyesporun olacak. Ben Fethiyesporun Of engelini aşacağını düşünüyorum. Bu maç sonucunu da 2-0 olarak tahmin ediyorum. Finalde de İçel İdmanyurdu ile karşılaşacağımızı ve bu maçı da kazanıp kupayı Fethiye'ye getireceğimize inanıyorum" ifadelerinde bulundu.

Fethiyesporlu futbolcular Nurettin Çakır ve Serhat Mutlu'da "Ofspor maçını kazanıp geleceğiz. En avantajlı skoru elde etmeye gidiyoruz. Final biletini alacağız. Finalde de kupayı kaldırmak istiyoruz" dedi. - MUĞLA

Fethiyespor Of'tan avantajlı dönmek istiyor
Fethiyespor Of'tan avantajlı dönmek istiyor

YORUMLAR
500
Fethiyespor Play-Off sınavında Fethiyespor Play-Off sınavında

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Yeşilyurt, Fethiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fethiyespor Of'tan avantajlı dönmek istiyor - Son Dakika


Son Dakika
16:13 ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon yüzde 8,3'e geriledi
16:04 Fernando Muslera: Kadıköy'deki şampiyonluğu unutamıyorum
16:00 Arkadaşlarına veda notu bırakıp, Karadeniz'e atladı: Yusuf'un hazin sonu
15:56 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan hakkında tahliye kararı
15:52 Aldatıldığı için Cem Belevi'den ayrılan İrem Derici'den manidar şarkı paylaşımı: Gücümü bulamıyorum
15:51 DEVA Partisi'nin Gaziantep mitingi yasaklandı
15:50 Kara Tahta dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Irmak, Atlas'a bir şans daha verecek mi?
15:43 Biden yönetiminden kongre üyelerine çağrı: F-16 satışına onay verin
15:41 Gülümse Kaderine dizisinin yeni bölümü bu akşam! Yaren'in kimliğinden habersiz olan Neval'e şok
15:34 "Kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni çıkış: Hepsi gönül huzuru içine giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 16:30:37. #1.13#
SON DAKİKA: Fethiyespor Of'tan avantajlı dönmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement