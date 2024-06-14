Fethiyespor, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ile yeni anlaşma imzaladı - Son Dakika
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Spor

Fethiyespor, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ile yeni anlaşma imzaladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ile 2027-2028 sezonunun sonuna kadar sürecek yeni bir anlaşmaya imza attı. Kulüp Başkanı Esat Bakırcı, Dinçel ile olan güvenlerinin tam olduğunu ve dört sezon daha birlikte çalışacaklarını açıkladı.

14.06.2024 19:23
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ile 2027-2028 sezonunun sonuna kadar sürecek yeni bir anlaşmaya imza attı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Fethiyespor'da Teknik Direktör Taner Gülleri ile yollar ayrılmasının ardından, 2021-2022 sezonunda takımda görev yapan Selahaddin Dinçel ile tekrardan anlaşarak 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Kulüp Başkanı Esat Bakırcı, bugün düzenlenen basın toplantısında, Dinçel'le bu sezon da dahil olmak üzere 2027-2028 sezonunun sonuna kadar toplam 4 sezon daha çalışacaklarını açıkladı.

Başkan Esat Bakırcı, açıklamasında, "Teknik direktörümüz Selahaddin Dinçel'e olan güvenimiz tam. Kendisi Fethiyespor camiasını ve kulübümüzü kendi evi gibi görüyor. Bu nedenle, var olan sözleşmesini 31 Mayıs 2028 tarihine kadar uzatıyoruz ve dört sezon daha birlikte olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.

Teknik Direktör Selahaddin Dinçel, Fethiyespor'da hizmet vermekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bu kulüp için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fethiyespor, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ile yeni anlaşma imzaladı - Son Dakika

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