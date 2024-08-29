Fethiyespor, Trabzonspor'dan Arda Akbulut'u transfer etti

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Fethiyespor, transferde Trabzonspor'dan ayrılan 23 yaşındaki kaleci Arda Akbulut'la sözleşme imzaladı. Transfer açıklamasını henüz yapmayan Muğla ekibi Arda'yla 2 yıllık sözleşme imzalayıp lisansını çıkardı.

Trabzonspor'da profesyonel olarak Süper Lig'de 3 maçta kaleyi koruyan Arda, geçen sezonun ilk yarısında Adanaspor, ikinci yarısında ise 1461 Trabzon'da kiralık olarak forma giymişti.