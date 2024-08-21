Fethiyespor'un İlçe Stadı'ndaki Tribün Yıkılıyor

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TFF 2'nci Lig ekiplerinden Fethiyespor'un iç saha maçlarını oynadığı İlçe Stadı'nda depreme dayanıksız raporu alan betonarme tribün için yıkım kararı çıktı. Yıkım çalışmaları başlayan tribünün yerine 3 bin kişilik çelik konstrüksiyon tribün yapılacağı, tribünün altında soyunma odaları ve şok havuzları olacağı bildirildi. Fethiyespor'un 1 Eylül'de başlayacak yeni sezonda rakiplerini güçlendirme çalışmaları da yapılan kendi stadında konuk edebileceği ifade edildi.

Ligin ilk haftasında Kastamonuspor'u ağırlayacak Fethiyespor'un taraftarları takımlarını kendi ilçelerinde destekleyecek. Yıkım çalışmaları nedeniyle protokol tribününün karşı tribüne taşınacağı, soyunma odaları için ise Gençlik Merkezi'nin kullanılacağı belirtildi.