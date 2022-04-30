Fethiyespor'un konuğu Edirnespor - Son Dakika
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Fethiyespor'un konuğu Edirnespor

30.04.2022 11:16
Fethiyespor'un konuğu Edirnespor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Karşıyaka'ya 4-1 yenilerek normal sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluk yarışında lider Esenler Erokspor'un 6 puan gerisinde kalan zirve takipçisi Fethiyespor yarın evinde Criptoswaps Edirnespor'la karşılaşacak.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Karşıyaka'ya 4-1 yenilerek normal sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluk yarışında lider Esenler Erokspor'un 6 puan gerisinde kalan zirve takipçisi Fethiyespor yarın evinde Criptoswaps Edirnespor'la karşılaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak 33'üncü hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak.

1'inci Grup'ta 4 maçlık galibiyet serisi Sancaktepe deplasmanında sona eren 10'uncu sıradaki Bergama Belediyespor, 14 Eylül Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren Kahta 02 Spor'u ağırlayacak. 2'nci Grup'ta düşme hattındaki 34 puanlı Kızılcabölükspor, deplasmanda 38 puanlı Siirt İl Özel İdarespor ile karşılaşacak. İddiası bulunmayan Kuşadasıspor ise Harput Dibek Elazığ Karakoçan'a konuk olacak. Tüm maçlar aynı saatte başlayacak.


- İzmir
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Karşıyaka disiplini bırakmayacak Karşıyaka disiplini bırakmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Edirnespor, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fethiyespor'un konuğu Edirnespor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fethiyespor'un konuğu Edirnespor - Son Dakika
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