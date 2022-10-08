Fethiyespor zorlu deplasmanda

Fethiyespor'da kart cezalısı orta saha Sinan müsabakada forma giyemeyecek. Fethiyespor Teknik Direktörü Mesut Toros , son 2 maçta galibiyet alamadıklarını belirterek, "Bu sezon deplasmanlarda kazanamadık. Oynadığımız 4 maçta 1 puan alabildik. Kocaelispor zorlu bir rakip. Ancak biz de iyi bir takımız. En iyi şekilde performans gösterip istediğimizi alacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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