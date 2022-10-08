Fethiyespor zorlu deplasmanda - Son Dakika
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Fethiyespor zorlu deplasmanda

08.10.2022 10:58
Fethiyespor zorlu deplasmanda

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içinde evinde Ankara Demirspor'a 2-0 kaybederek iç sahadaki galibiyet serisini noktalayan Fethiyespor, yarın deplasmanda grubun iddialı ekibi Kocaelispor'un rakibi olacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içinde evinde Ankara Demirspor'a 2-0 kaybederek iç sahadaki galibiyet serisini noktalayan Fethiyespor, yarın deplasmanda grubun iddialı ekibi Kocaelispor'un rakibi olacak. Kocaeli Stadı bakımda olduğu için Darıca İlçe Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak karşılaşmayı Murat Türkoğlu yönetecek.

Fethiyespor'da kart cezalısı orta saha Sinan müsabakada forma giyemeyecek. Fethiyespor Teknik Direktörü Mesut Toros, son 2 maçta galibiyet alamadıklarını belirterek, "Bu sezon deplasmanlarda kazanamadık. Oynadığımız 4 maçta 1 puan alabildik. Kocaelispor zorlu bir rakip. Ancak biz de iyi bir takımız. En iyi şekilde performans gösterip istediğimizi alacağız" dedi.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Fethiyespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fethiyespor zorlu deplasmanda - Son Dakika

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