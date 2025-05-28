Fetih Kupası Okçuluk Yarışması Devam Ediyor

13. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'na, üçüncü gün müsabakalarıyla devam edildi.
Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde klasik yay sıralama ve eleme atışları yapıldı.
13. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, yarın makaralı yay ve klasik yay final müsabakalarıyla tamamlanacak.
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