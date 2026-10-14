Feyenoord, Como'yu İtalya'ya eli boş gönderdi - Son Dakika
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Feyenoord, Como'yu İtalya'ya eli boş gönderdi

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Feyenoord, Como\'yu İtalya\'ya eli boş gönderdi
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Feyenoord, sahasında ağırladığı Como'yu 3-2 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Hollanda ekibi Feyenoord, sahasında İtalyan temsilcisi Como'yu konuk etti. Taraftarının desteğini arkasına alan Feyenoord, zorlu mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrılarak kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

FEYENOORD GERİDEN GELDİ

Como, 18. dakikada Assane Diao'nun attığı golle öne geçmeyi başardı. Şoku üstünden atan Feyenoord, 20. dakikada Zechiel ile skora denge getirdi ve ilk yarının skorunu ilan etti. Karşılaşmanın 52. dakikasında sahneye çıkan Anis Hadj Moussa, ağları sarsarak Feyenoord'u öne geçirdi. Mücadelenin 82. dakikasında Jacobo Ramon'un kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye yükselten Hollanda ekibi rahatladı. Maçta son sözü Como söyledi. Anastasios Douvikas'ın 90+3'te attığı golle maçın skoru ilan edildi. 

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Feyenoord, 3 puana yükseldi. Como ise 3 puanda kaldı. Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Feyenoord, Real Betis deplasmanına gidecek. Como, sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. 

UEFA Şampiyonlar LigiFeyenoordFutbolİtalyaComoSporSon Dakika

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