Feyzullah Aktürk, 666. Kırkpınar'da altın kemeri kazanmak için mücadele edecek

Milli güreşçi ve başpehlivan Feyzullah Aktürk, gelecek yıl düzenlenecek 666. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri boynuna takmayı hedefliyor.

Yağlı güreşin öne çıkan isimlerinden 27 yaşındaki Manisa Akhisarlı sporcu, hem uluslararası minder güreşlerinde elde ettiği şampiyonluklarla hem de CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ndeki başarılarıyla adından söz ettiriyor.

"Yağlı güreşin olimpiyatı" olarak nitelendirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde geçen yıl finale kadar yükselen Aktürk, altın kemere ulaşamadı.

Son yıllarda Kırkpınar'da başarılı güreşler ortaya koyan Feyzullah Aktürk, gelecek yıl yapılacak 666. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanmanın gururunu yaşamak istiyor.

Milli güreşçi, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üst üste altın madalya kazanmıştı.

"Kırkpınar nasip sahası"

Feyzullah Aktürk, AA muhabirine, son iki yıldır Kırkpınar'a iddialı şekilde katıldığını söyledi.

Bu yıl düzenlenen Kırkpınar'a büyük beklentiyle geldiğini belirten Aktürk, şöyle konuştu:

"Son iki yıldır o sahanın nasip sahası olduğunu çok iyi anlıyorum. Allah nasip edecek ki bu iş olsun. Onu iyice anladım. 27 yaşında bir sporcuyum. Kırkpınar'da ilk finalimi yaptım. 22 yaşında başpehlivan oldum ama açıkçası üç yıldır başpehlivanlığa adapteyim. Bu arada milli takımda yer almak nasip oldu. Üç defa Avrupa şampiyonu oldum. Başpehlivanlıktan uzak kalmıştım ancak Kırkpınar'da üç yıldır iyi şekilde mücadele ediyorum."

Aktürk, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne altın kemeri kazanmak için çıktığını ancak bunun nasip olmadığını dile getirdi.

Altın kemere ulaşamamanın burukluğunu yaşadığını ifade eden Aktürk, şunları kaydetti:

"Şunun sözünü sevenlerime veriyorum, ben o kemeri alabilmek için sonuna kadar mücadele edeceğim. Bu sene adeta alacakmışım havasıyla er meydanına gittik. Tüm sevenlerimi çağırdık. Çanakkaleliler, Balıkesirliler, Manisalılar. Bu illerde beni çok seviyorlar, bunun farkındayım. Edirneliler de bizi çok seviyor. Her ilden sevenimiz çok, sağ olsunlar. Davetimize karşılık verip Kırkpınar'a geldiler. 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kemer sözü vermiştim. Demek ki kemer sözü vermememiz gerektiğini anladım. Altın kemer için sonuna kadar mücadele edeceğim. Allah da nasip ederse bu duyguyu sevenlerimle birlikte o sahada yaşayacağız. Nasip olmazsa da bu yolda sevenlerimle mücadelemi vermiş olacağım."

Dualı çayırda gördükleri sevginin kendilerini mutlu ettiğini ve güreşme şevklerini artırdığını belirten Aktürk, ata sporuna en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.

"Sevenlerimizin varlığı bizi motive ediyor"

Pehlivanlığın zorlu bir spor olduğunu dile getiren FeyzullahAktürk, seyircilerin desteğinin kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Aktürk, "Bu zorluk içerisinde sevenlerimizin varlığı bizi motive ediyor. Kırkpınar Er Meydanı'nda dualı çayıra girdiğinizde onların alkışı, bizlere gösterdikleri teveccüh ve sevgi bizi motive ediyor. Ne mutlu bizlere, arkamızda bizi seven seyircilerimiz var. Tabii eleştirenler de olacak. Bazen güreş stilimden dolayı eleştiri alıyorum. Onlar da baş tacı, eleştirileri göz önünde bulunduruyorum. Seyircilerin ellerinden öperim, onlar bizim başımızın tacı. Altın kemerin o duygusunu artık sevenlerime yaşatmak istiyorum." diye konuştu.