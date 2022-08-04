A Milli Basketbol Takımı'nda Ömer Faruk Yurtseven krizi! Kampa izinsiz olarak katılmadı - Son Dakika
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A Milli Basketbol Takımı'nda Ömer Faruk Yurtseven krizi! Kampa izinsiz olarak katılmadı

04.08.2022 08:33

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve EuroBasket 2022'ye katılacak olan A Milli Basketbol takımı çalışmalarını sürdürürken, NBA ekiplerinden Miami Heat'de forma giyen yıldız oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, izinsiz olarak kampa katılmadı.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve EuroBasket 2022'ye katılacak olan 12 Dev Adam geçtiğimiz günlerde Bormio'da toplanarak çalışmalara başlamıştı. Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım'da aday kadroda yer alan Ömer Faruk Yurtseven ise Bormio'daki kampa katılmadı.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Milli Takım kampına izinsiz olarak katılmayan Ömer Faruk Yurtseven'ın yakınlarına önümüzdeki sezonun kendisi için çok önemli olduğunu ve bu yüzden yaz aylarında milli takımda oynamak istemediğini söylediği de ifade edildi. NBA'de Miami Heat forması giyen 24 yaşındaki oyuncu daha önce de Milli Takım'a katılmamış ve 8 maç ceza almıştı.

Ömer Faruk Yurtseven, A Milli Basketbol Takımı'nın kampına izinsiz olarak katılmadı
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A Milli Basketbol Takımı, Bormio'da çalışmalara başladı A Milli Basketbol Takımı, Bormio'da çalışmalara başladı A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bormio'da kamp çalışmalarına başladı A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bormio'da kamp çalışmalarına başladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Ömer Faruk Yurtseven, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Basketbol Takımı'nda Ömer Faruk Yurtseven krizi! Kampa izinsiz olarak katılmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Basketbol Takımı'nda Ömer Faruk Yurtseven krizi! Kampa izinsiz olarak katılmadı - Son Dakika
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