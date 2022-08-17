A Milli Erkek Basketbol Takımı, Akropolis Turnuvası'na galibiyetle başladı - Son Dakika
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Akropolis Turnuvası'na galibiyetle başladı

17.08.2022 20:48
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Akropolis Turnuvası'na galibiyetle başladı

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı Akropolis Turnuvası'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 101-88'lik skorla mağlup etti.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı Akropolis Turnuvası'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 101-88'lik skorla mağlup etti.

OAKA Arena'da oynanan müsabakaya Ay-yıldızlılar; Şehmus Hazer, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı.

Milliler, Gürcistan karşısında ilk periyodu 24-18'lik skor ile geçerken, ilk yarıyı da 48-46 önde kapattı. Ay-yıldızlılar, 3'üncü çeyreği 75-66 önde tamamlarken, karşılaşmayı da 101-88'lik skorla kazandı.A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda; Cedi Osman 22, Furkan Korkmaz 18 ve Alperen Şengün 17 sayıyla oynadı. Gürcistan'da ise Tornike Shengelia 20 ve Giorgi Shermadini 18 sayı kaydetti.

Ay-yıldızlılar turnuvada 18 Ağustos Perşembe günü TSİ 18.00'de Polonya ve 19 Ağustos Cuma günü de TSİ 21.00'de Yunanistan ile karşılaşacak.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Gürcistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı, Akropolis Turnuvası'na galibiyetle başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Erkek Basketbol Takımı, Akropolis Turnuvası'na galibiyetle başladı - Son Dakika
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