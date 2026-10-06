FIBA Avrupa Kupası'nda Esenler Erokspor, yarın Gence'yi Akatlar'da ağırlayacak

FIBA Avrupa Kupası'nda Esenler Erokspor, yarın Gence'yi Akatlar'da ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIBA Avrupa Kupası'nın ilk haftasında Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, yarın Azerbaycan ekibi Gence'yi Akatlar Spor Kompleksi'nde ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele, Erokspor'un C Grubu'ndaki ilk hafta maçı olacak.
Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nın ilk haftasında yarın Azerbaycan temsilcisi Gence'yi konuk edecek.
Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Esenler Erokspor, FIBA Avrupa Kupası'nda Gence, Universitatea Craiova, Sporting, Rilski Sportist ve Kolossos H Hotels ekipleri ile C Grubu'nda yer alıyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?