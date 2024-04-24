FIBA Europe Cup'ta şampiyon NINERS Chemnitz kupasını aldı - Son Dakika
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Spor

FIBA Europe Cup'ta şampiyon NINERS Chemnitz kupasını aldı

FIBA Europe Cup finalinde Bahçeşehir Koleji'ni mağlup eden NINERS Chemnitz, düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı. Chemnitz'in oyuncusu Kaza Kajami ise finalin en değerli oyuncusu seçildi.

24.04.2024 22:34
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FIBA Europe Cup'ta şampiyon NINERS Chemnitz düzenlenen törenle kupasını aldı.

FIBA Europe Cup final rövanş maçında Bahçeşehir Koleji, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geldiği Alman temsilcisi NINERS Chemnitz'i uzatmalarda 105-95'lik skorla mağlup etmesine rağmen ilk müsabakayı 85-74 kaybettiği için sezonu ikinci olarak tamamladı.

Müsabakanın ardından ödül töreni düzenlendi. Takımlara madalyalarını FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak ile FIBA Avrupa Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Hüseyin Beşok takdim etti. Ayrıca Chemnitz'e şampiyonluk kupasını Kamil Novak verdi.

Karşılaşmada 29 sayı atan Kaza Kajami de finalin en değerli oyuncusu ödülünü aldı.

Alman ekibi şampiyonluğunu deplasmana gelen taraftarıyla kutladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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