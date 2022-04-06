FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda iki Türk ekibi üçüncülük maçına çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda iki Türk ekibi üçüncülük maçına çıkacak

06.04.2022 11:56
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda iki Türk ekibi üçüncülük maçına çıkacak

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden Galatasaray ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, yarın üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden Galatasaray ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, yarın üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

Fransa'nın Bourges kentinde düzenlenen Dörtlü Final'de, yarı final maçlarında rakiplerine mağlup olan iki Türk ekibi sahaya çıkacak.

Prado Spor Sarayı'ndaki mücadele, TSİ 18.00'de başlayacak.

Fransa'nın Tango Bourges ile İtalya'nın Umana Reyer takımları ise aynı salonda TSİ 21.00'de şampiyonluk maçı oynayacak.

YORUMLAR
500
Alexia Carutasu, 2024'te Türk milli takım formasını giyecek Alexia Carutasu, 2024'te Türk milli takım formasını giyecek FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Dörtlü Final yarın başlayacak FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Dörtlü Final yarın başlayacak

Mersin Yenişehir, Galatasaray, basketbol, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda iki Türk ekibi üçüncülük maçına çıkacak - Son Dakika


Son Dakika
12:11 İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir
12:07 Ragbi maçında inanılmaz olay! Maç esnasında bacağına korner direği saplandı
12:05 "Tacizci" diye damgalanıp öldürülmüştü, gerçek ortaya çıktı: Ergün Arslan kız çocuğuna tacizi engellemek isterken arbedede can vermiş
11:49 İYİ Parti grubunda kahkaha dolu anlar: Akşener atılan slogana "Ay korkuttun beni be!" diye takıldı
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
11:30 Vaktinden önce ezan sesi dinletip orucu bozdurdu! Bir de bu anları sosyal medyada paylaşıp eğelendi
11:30 Altın fiyatlarında son durum
11:19 6 Nisan Çarşamba günü dolar 14,74'ten alıcı buluyor
11:08 İstanbul'da ulaşıma zam! Yüzde 40'lık teklif kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 12:19:38. #1.13#
SON DAKİKA: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda iki Türk ekibi üçüncülük maçına çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement