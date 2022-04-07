FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin tanıtımı gerçekleştirildi - Son Dakika
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin tanıtımı gerçekleştirildi

07.04.2022 14:59
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin tanıtımı gerçekleştirildi

İstanbul'da 8-10 Nisan'da düzenlenecek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final'inin basın toplantısı yapıldı.

İstanbul'da 8-10 Nisan'da düzenlenecek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final'inin basın toplantısı yapıldı.

Hilton Kozyatağı'nda düzenlenen toplantıya Dörtlü Final'de mücadele edecek Fenerbahçe Safiport'un yanı sıra İspanya'dan Perfumerias Avenida, Macaristan'dan Sopron Basket ve Çekya'dan ZVVZ USK Prag takımlarının başantrenörleri ile birer oyuncusu katıldı.

Burada açıklamada bulunan Perfumerias Avenida Başantrenörü Roberto Iniguez, "Organizasyonun İstanbul'da düzenlenmesinden çok mutluyuz. Böyle turnuvalar bizim için büyük fırsat oluyor. Bu turnuvada iddialıyız ve elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Perfumerias Avenida oyuncularından Silvia Dominguez ise 2 sene arka arkaya Dörtlü Final oynamalarının önemine dikkat çekerek, "Bizim takımdaki oyuncular için bu durum yeterli değil. Bu seviyeye geldikten sonra bir şeyleri başarmak çok önemli. Turnuvada başarılı olmak için ilk maçı kazanarak sonuna kadar gitmeyi hedefleyen bir takımız. Başarabileceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sopron Basket Başantrenörü David Gaspar, "İstanbul'da olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kadın basketbolunun en üst seviyesinde olmaktan heyecanlıyız. Sezon içinde zorluklar yaşadık ama bunları aşarak turnuvaya geldik. Takımıma güveniyorum ve burada olmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Macaristan temsilcisinin oyuncularından Zsofia Fegyverneky, "Burada olmaktan herkes gibi mutluyuz. Bir oyuncu için bu seviyede oynamak büyük mutluluk. Burada yer almak önemli ama kazanmak daha önemli. Camia olarak bizim açımızdan en önemli unsur, buraya katılmanın sezon içinde ne kadar iyi işler becerdiğimizin göstergesi olması." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe Safiport'un yarı finaldeki rakibi ZVVZ USK Prag'ın başantrenörü Natalia Hejkova, "Burada olmaktan mutluyuz. Önce salgın sebebiyle, sonra da elendiğimiz için katılamadık. Tekrar burada mücadele ediyor olmaktan mutluyuz. Çok çekişmeli bir turnuva geçeceğine inanıyorum." açıklamasını yaptı.

ZVVZ USK Prag oyuncusu Teja Oblak ise "İki sene sonra bu arenada olmak büyük mutluluk. İyi bir takımız. İyi bir takım arkadaşlığımız var. Şu an ilk maça odaklanıyoruz. Onu kazandıktan sonra önümüze bakacağız. İyi mücadele etmek istiyoruz. Bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Burada büyük ve çok iyi takımlarla rekabette olacağız. Burada kalıcı olmak istiyoruz. Fenerbahçe ile zor bir mücadeleye çıkacağız. Ev sahibinin taraftarları önünde oynamak bizim için daha motive edici bir durum. Yetenekli oyunculara sahibiz. Takımıma güveniyorum." şeklinde konuştu.

Lapena: "Taraftarımızın önünde oynamak ayrı bir motivasyon"

Fenerbahçe Safiport Başantrenörü Victor Lapena, organizasyonun kendi seyircileri önünde yapılmasının oyuncularının motivasyonunu artıracağını dile getirdi.

Dörtlü Final'in kadın basketbolunun en üst seviyesi olduğunu aktaran Lapena, "Turnuvanın İstanbul'da taraftarlarımız önünde oynanacak olması bizim için ayrıca bir motivasyon. Biz de burada mücadele ediyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Taraftarlarımızın bize ne kadar destek olacağını biliyoruz. Müsabakalar başlayınca heyecanı bir yana koyup, en üst seviyede mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Fenerbahçe Safiport oyuncusu Olcay Çakır Turgut da şunları aktardı:

"Burada olmak için çok çalıştık. İyi bir sezon geçirdik. Takım olarak çok mücadele ettik. Sezon içinde eksik ve hatalarımız olabilir ama takımımızı daha iyi noktaya taşımaya çalıştık. Taraftarlarımızın önünde oynamak bizim için çok heyecan verici olacak. Taraftarlarımız bizi sahada yalnız bırakmayacak, buna inanıyoruz. İlk maçı kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Taraftarlar bize ekstra bir güç veriyor. ZVVZ USK Prag iyi bir takım ama bu noktada en üst seviye takımlara karşı oynamaya hazırız. Biz elimizden geleni yapacağız. Bu turnuvada başarılı olacağımıza inanıyoruz."

Tanıtım, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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Fenerbahçe, İstanbul, Nisan, Prag, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin tanıtımı gerçekleştirildi - Son Dakika


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