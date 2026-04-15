FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Final İstatistikleri

15.04.2026 22:11
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı finalinde en uzun, en kısa, en yaşlı ve en genç oyuncular belli oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Alperi Onar, "6'lı finalin en kısa oyuncusu" ünvanını aldı.

Açıklamada "Alperi Onar 1.67 metre boyuyla 6'lı Final'deki en kısa oyuncu olurken, Basket Landes'in oyuncusu Emma Dechanoz 1.69 metre ile ikinci sırada yer aldı. Umana Reyer Venezia'nın basketbolcusu Mariella Santucci ise 1.70 metre boyuyla birkaç oyuncu arasında yer alıyor." denildi.

Finalin en uzun oyuncusu 1.96 metreyle İspanya ekibi Casademont Zaragoza'dan Nerea Hermosa olarak belirlendi.

En uzunlar arasında Fenerbahçe Opet'ten Iliana Rupert ve Emma Meesseman, Galatasaray Çağdaş Faktoring'den ise Awak Kuier ve Zeynep Gül yer aldı.

Finallerin en yaşlı ve en genç oyuncuları Fransa'nın Basket Landes takımından çıktı. 37 yaşındaki Julie Wojta en yaşlı, 19 yaşındaki Emma Dechanoz ise en genç isim oldu.

Fenerbahce Opet'in Nisan ayında doğan 19 yaşındaki oyuncusu Tuana Vural ise 1 ay ile Dechanoz'un arkasında kendine yer buldu.

Galatasaray Çağdaş Faktoring 'in 35 yaşındaki Slovenyalı oyuncusu Teja Oblak, en yaşlı ikinci isim olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Lufthansa’da grev krizi büyüyor: Uçuşlar iptal, on binlerce yolcu etkilendi Lufthansa’da grev krizi büyüyor: Uçuşlar iptal, on binlerce yolcu etkilendi
Eski belediye başkan adayına müebbet hapis Eski belediye başkan adayına müebbet hapis
18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı 18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı
Hindistan’da enerji santralinde patlama: 9 ölü Hindistan'da enerji santralinde patlama: 9 ölü
Polisten ibretlik ceza Bir daha motora elini sürmez Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez
Eskişehir’de silahlı kavga: 1 yaralı, 3 şüpheli yakalandı Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı, 3 şüpheli yakalandı

22:32
Sosyal medya gruplarında korkunç paylaşımlar: Saldırgan övüldü, yeni saldırılar için tarih ve konum verildi
Sosyal medya gruplarında korkunç paylaşımlar: Saldırgan övüldü, yeni saldırılar için tarih ve konum verildi
22:23
Senato reddetti Trump, İran’ı istediği gibi vurabilecek
Senato reddetti! Trump, İran'ı istediği gibi vurabilecek
21:50
Okula saldırı düzenleyen saldırgan, önceden arkadaşlarını tehdit etmiş
Okula saldırı düzenleyen saldırgan, önceden arkadaşlarını tehdit etmiş
20:56
Maraş’taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
Maraş'taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
20:50
İşte Kahramanmaraş’taki okul saldırganının eski görüntüsü Sergilediği hareketler garip
İşte Kahramanmaraş'taki okul saldırganının eski görüntüsü! Sergilediği hareketler garip
20:37
Kahramanmaraş’taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar Telegram’dan örgütlenen provokatörler tespit edildi
Kahramanmaraş'taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar! Telegram'dan örgütlenen provokatörler tespit edildi
