FIBA Kıtalararası Kupa 2026 Takımları Açıklandı - Son Dakika
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FIBA Kıtalararası Kupa 2026 Takımları Açıklandı

FIBA Kıtalararası Kupa 2026 Takımları Açıklandı
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FIBA Kıtalararası Kupa 2026, Pekin'de düzenlenecek ve 6 takım mücadele edecek. Gruplar belirlendi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu, FIBA Kıtalararası Kupa 2026'da yer alacak takımların belli olduğunu açıkladı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kıtalararası Kupa, Singapur'da düzenlenen üç yılın ardından 2026 yılında ilk kez Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilecek. Organizasyon, 22-27 Eylül tarihleri arasında oynanacak.

Turnuvada altı takım mücadele edecek. Takımlar üçerli iki gruba ayrılacak ve her grupta ilk iki sırayı alan ekipler yarı finale yükselecek.

Turnuvada gruplarda yer alacak takımlar şu şekilde:

A Grubu

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) şampiyonu Rytas Vilnius (Litvanya)

Çin Basketbol Ligi şampiyonu Shanghai Sharks (Çin)

Basketbol Afrika Ligi (BAL) şampiyonu RSSB Tigers (Ruanda)

B Grubu

BCL Amerika şampiyonu Boca Juniors (Arjantin)

Ev sahibi Beijing Royal Fighters (Çin)

NBA G League United (ABD)

Turnuva 22 Eylül'de başlayacak. İlk gün A Grubu'nda Rytas Vilnius ile RSSB Tigers karşılaşırken, B Grubu'nda Boca Juniors ev sahibi Beijing Royal Fighters ile oynayacak.

23 Eylül'de NBA G League United, Boca Juniors karşısında turnuvadaki ilk maçına çıkacak. Aynı gün Rytas Vilnius ile Shanghai Sharks karşı karşıya gelecek.

24 Eylül'de RSSB Tigers ile Shanghai Sharks oynarken, grup aşamasının son maçında Beijing Royal Fighters ile NBA G League United karşılaşacak.

25 Eylül dinlenme günü olacak. Yarı final karşılaşmaları ve beşincilik maçı 26 Eylül'de oynanacak.

Üçüncülük maçı ve şampiyonluk karşılaşması ise 27 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Turnuva Geçmişi

FIBA Kıtalararası Kupa altı takımlı formata geçtiği Eylül 2023'ten bu yana Avrupa takımları organizasyonda en başarılı ekipler oldu. İspanya temsilcisi Unicaja, kupayı iki kez kazandı. Amerika kıtasından bu formatta şampiyonluk yaşayan tek takım ise 2023 yılında kupayı kazanan Sesi Franca oldu.

2026 kadrosunda daha önce FIBA Kıtalararası Kupa deneyimi bulunan tek takım NBA G League United. ABD temsilcisi 2024 ve 2025 yıllarında üst üste iki kez finale yükseldi.

Rytas Vilnius, RSSB Tigers, Shanghai Sharks, Beijing Royal Fighters ve Boca Juniors ise 2026 yılında FIBA Kıtalararası Kupa'da ilk kez mücadele edecek.

Kaynak: İHA

Uluslararası, Pekin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIBA Kıtalararası Kupa 2026 Takımları Açıklandı - Son Dakika

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