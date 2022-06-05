Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIBV) 2022 Milletler Ligi'nde Türkiye, Belçika ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı mücadeleden Türkiye 3-1 galip ayrıldı.
Salon: Ankara
Hakemler: Nicholas Heckford (İngiltere), Igor Porvaznik (Slovakya)
Türkiye: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Sıla Çalışkan, Ceren Kapucu, Hande Baladin
Belçika: Celine Van Gestel, Nathalie Lemmens, Pauline Martin, Britt Herbots, Silke Van Avermaet, Jutta Van de Vyver (Britt Rampelberg, Elise Van Sas, Manon Stragier, Stien Goris
Setler: 15-25, 25-21, 25-21, 25-15
Süre: 106 dakika (22, 29, 30, 25)
(Ali Nargüner - Cem Geçim/İHA)
Son Dakika › Spor › FIBV Milletler Ligi: Türkiye: 3 - Belçika: 1 - Son Dakika