FIFA'dan Arnavutluk'a Cezalar

FIFA, 7 Haziran'da oynanan ve 0-0 biten Arnavutluk- Sırbistan maçındaki taraftar olayları nedeniyle Arnavutluk Futbol Federasyonuna (FSHF), para ve tribün kapatma cezası verdi.

FSHF'den yapılan açıklamada, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında başkent Tiran'daki Air Albania Stadyumu'nda oynanan Arnavutluk-Sırbistan mücadelesinde taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle FIFA tarafından kendilerine disiplin kararının resmen bildirildiği ifade edildi.

Açıklamada, FIFA'nın FSHF'ye Arnavut taraftarların bir kısmının tekrarlanan uygunsuz ve ayrımcı davranışları nedeniyle 161 bin 500 İsviçre frangı para cezası uyguladığı ve ilk iç saha maçında stadın en az yüzde 20'sinin seyirciye kapalı şekilde oynamasına karar verdiği aktarıldı.

Kararın tüm futbol camiası için ağır bir ceza niteliğinde olduğu, söz konusu kararın sadece federasyona değil aynı zamanda Arnavutluk Milli Futbol Takımı'na da zarar verdiği vurgulandı. FSHF, açıklamasında, taraftarlara, milli takıma zarar verebilecek her türlü eylemden kaçınmaya, uluslararası kurallara saygı göstermeye ve Arnavutluk'u desteklemek için onurlu bir atmosfere katkıda bulunma çağrısında bulundu.

Arnavutluk, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında önümüzdeki iç saha maçını 9 Eylül'de başkent Tiran'da Letonya'ya karşı oynayacak.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nda ayrıca İngiltere ve Andorra da yer alıyor.