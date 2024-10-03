FIFA'dan devrim niteliğinde yeni transfer dönemi kararı - Son Dakika
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Spor

FIFA'dan devrim niteliğinde yeni transfer dönemi kararı

FIFA\'dan devrim niteliğinde yeni transfer dönemi kararı

FIFA, gelecek yıl düzenlenecek 15 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek olan FIFA Dünya Kulüpler Kupası nedeniyle 1-10 Haziran tarihlerinde yeni bir transfer dönemi açmayı planlıyor.

03.10.2024 20:39
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FIFA, gelecek yıl düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası nedeniyle transfer için sürpriz bir karar alabilir.

3. TRANSFER DÖNEMİ GELİYOR

Marca'da yer alan habere göre, FIFA, turnuva nedeniyle 1-10 Haziran tarihleri arasında yeni bir transfer dönemi açılmasını planlıyor. FIFA'nın açacağı söz konusu tarihlerin tüm federasyonları kapsayacağı ve tüm federasyonların bu haktan yararlanabileceği öne sürüldü. FIFA'nın bu hareketinin nedeni olarak Kulüpler Dünya Kupası öncesi oyuncuların transferlerini teşvik etmek ve turnuva sırasında sona eren sözleşmelerin önüne geçmek olduğu vurgulandı.

TURNUVA NE ZAMAN?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası gelecek yaz 15 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek. Kulüpler Dünya Kupası'na 6 konfederasyondan 32 takım katılacak.

Gianni İnfantino, Transfer Dönemi, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

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