FIFA'dan radikal karar! Kaleciler topu eline aldığında artık bunu yapmak zorunda - Son Dakika
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FIFA'dan radikal karar! Kaleciler topu eline aldığında artık bunu yapmak zorunda

FIFA\'dan radikal karar! Kaleciler topu eline aldığında artık bunu yapmak zorunda

FIFA, kalecilerin zaman geçirmesini önleyecek yeni kuralı 4 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde ABD'de düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası'nda uygulayacak. Bir kaleci topu elinde en fazla 8 saniye tutabilecek. Süre aşımında rakip takıma köşe vuruşu verilecek. Hakemlerin nadiren uyguladığı bu kural daha önce 6 saniyeydi. Öte yandan hakemler de maçlar sırasında vücut kamerası takacak.

08.04.2025 17:49
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ABD'de 14 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kalecilerin zaman geçirmesini önleyecek yeni kural değişikliği uygulanacak ve hakemler, maçları sırasında vücut kamerası (bodycam) kullanacak.

KALECİLERİN ZAMAN GEÇİRMESİ ENGELLENECEK

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na hakemleri hazırlamak amacıyla farklı zamanlarda Zürih, Dubai ve Buenos Aires'te seminerler düzenlendi. Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB) 1 Mart 2025'te onayladığı oyun kurallarındaki değişikliklerin ardından, FIFA Kulüpler Dünya Kupası organizasyonunda, kalecilerin zaman geçirmesini önlemek için tasarlanmış yeni kural uygulanacak.

TOPU ELLERİNDE ARTIK 8 SANİYE TUTABİLECEKLER

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na bir kaleci topu elinde en fazla 8 saniye tutabilecek. Süre aşımında rakip takıma köşe vuruşu verilecek. Daha önceki kuralda, rakip takıma endirekt serbest vuruş verilmeden önce kalecinin topu bırakması için 6 saniyesi vardı ancak bu kural hakemler tarafından nadiren uygulanıyordu.

HAKEMLER "BODYCAM" KULLANACAK

Öte yandan, organizasyonda yer alacak hakemler, vücut kameraları kullanacak. FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, "Hakemin ne gördüğünü görme olanağına sahip olmak, hakemin çağrıyı nasıl yaptığını değerlendirmek için daha önce hiç sunulmamış bir perspektiften, bir görüş açısından alınan görüntülerin seyircilere yeni bir deneyim sunma bakımından iyi bir şans olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kulüpler Dünya Kupası, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIFA'dan radikal karar! Kaleciler topu eline aldığında artık bunu yapmak zorunda - Son Dakika

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