YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
FIFA kokartlı hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda görev alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

FIFA kokartlı hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda görev alacak

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, FIFA kokartlı hakem Gamze Durmuş Pakkan ve yardımcı hakem Mürvet Yavuztürk, Macaristan'da düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası A7 Grubu 2. tur maçlarında görev yapacak.

02.04.2024 10:01  Güncelleme: 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA kokartlı hakem Gamze Durmuş Pakkan, 3-10 Nisan tarihlerinde Macaristan'da düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası A7 Grubu 2. tur maçlarında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Gamze Durmuş Pakkan'ın yanı sıra organizasyonda yardımcı hakem Mürvet Yavuztürk de görev alacak.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Macaristan, Türkiye, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor FIFA kokartlı hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda görev alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Otizmli genç masa tenisi şampiyonu oluyor
    11:18 Otizmli genç masa tenisi şampiyonu oluyor

    Tekirdağ'da yaşayan 15 yaşındaki Ata Çağdaş Türközü, spor sayesinde geleceğe umutla bakıyor. Otizm tanısı konulan Türközü, yüzme ve masa tenisiyle gelişim göstererek Türkiye şampiyonu oldu. Şimdi ise hedefi Avrupa şampiyonluğu.

  • Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Halı Saha Futbol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu
    11:16 Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Halı Saha Futbol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

    Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Milas Orman İşletme Müdürlüğü oldu. Final maçında Bölge Müdürlüğü takımıyla karşı karşıya gelen Milas takımı, 4-1'lik skorla galip gelerek turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvanın üçüncülüğünü ise Köyceğiz işletmesi elde etti.

  • Denizlili Girişimci Fındık Kabuğundan Nargile Kömürü Üretiyor
    11:16 Denizlili Girişimci Fındık Kabuğundan Nargile Kömürü Üretiyor

    Denizli'de bulunan bir girişimci, Hindistan cevizi kabuğundan yapılan nargile kömürüne alternatif olarak fındık kabuğundan kömür üretmeye başladı. Bülent Öztürk adlı girişimci, fındık kabuğu ve çeşitli meyve çekirdekleriyle yaptığı denemeler sonucunda en yakın ürünü elde etti ve ihracat yapmaya başladı. Öztürk, fındık kabuğundan yapılan nargile kömürünü restoranlara, köftecilere, balıkçılara ve kokoreççilere satmaktadır.

  • Milli boksör Gizem Özer, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor
    11:09 Milli boksör Gizem Özer, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor

    Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası bulunan milli boksör Gizem Özer, Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ilk altın madalyasını almayı hedefliyor. Kariyerinde Türkiye şampiyonlukları ve Avrupa dereceleri bulunan Özer, Polonya'da düzenlenen 2023 Avrupa Oyunları'nda bronz madalya kazanarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı. Şampiyona hazırlıklarını sürdüren milli sporcu, takım halinde de şampiyon olmayı hedefliyor.

  • Otizmli Sarp Bulut, Yüzmede Kendini Geliştirerek Yarışmalara Katılmak İstiyor
    11:07 Otizmli Sarp Bulut, Yüzmede Kendini Geliştirerek Yarışmalara Katılmak İstiyor

    Tekirdağ'da yaşayan 15 yaşındaki otizmli Sarp Bulut, 6 yıl önce çekinerek başladığı yüzmede kendini daha da geliştirerek yarışmalara katılmak istiyor. Bulut ailesi, 3 yaşındayken otizm tanısı konulan Sarp ile sosyal hayattan kopmaması için çeşitli etkinliklere katılmaya başladı. Sarp, 9 yaşındayken ailesi tarafından Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yüzme kursuna yazdırıldı. İlk başladığında havuza girmeye çekinen Sarp yüzme antrenörü Anıl Bulut ile yaptığı çalışmalarla bir yılda kendi başına yüzecek seviyeye geldi. Namık Kemal Üniversitesi havuzunda haftanın 3 günü tek başına yüzerek sürekli kendini geliştiren Sarp, yarışmalara katılarak madalya kazanmak istiyor. Sarp Bulut, yüzmeyi çok sevdiğini ve yarışmalara katılarak madalya kazanmak istediğini belirtti. Yüzme antrenörü Anıl Bulut ise özel çocukların suda sosyalleşmesinin ailelerini ve çocukları mutlu ettiğini söyledi. Sarp'ın yüzme becerisinin zamanla geliştiğini ve artık yarışmalara katılabilecek seviyeye geldiğini ifade etti.

  • Fenerbahçe, Yukatel Adana Demirspor'u ağırlıyor
    11:06 Fenerbahçe, Yukatel Adana Demirspor'u ağırlıyor

    Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Yukatel Adana Demirspor ile 40. kez karşılaşacak. İki takım arasında oynanan 39 maçta Fenerbahçe 22 galibiyet alırken, Adana Demirspor ise 5 galibiyet elde etti. Kadıköy'de oynanan maçlarda Fenerbahçe'nin üstünlüğü daha belirgin oldu. Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 6-0 gibi farklı skorlarla da mağlup etti.

  • Menemen FK, Düzcespor'u mağlup ederek 5. galibiyetini arıyor
    11:04 Menemen FK, Düzcespor'u mağlup ederek 5. galibiyetini arıyor

    Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında yarın Düzcespor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini elde etmek istiyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk yarısındaki müsabakayı ise Menemen FK deplasmanda 4-2 kazanan taraf olmuştu.

  • Konyaspor, Trabzonspor ile 46. kez karşılaşacak
    11:03 Konyaspor, Trabzonspor ile 46. kez karşılaşacak

    Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda Trabzonspor'un üstünlüğü bulunuyor. Konyaspor küme düşme hattının bir sıra üstünde yer alırken, Trabzonspor ise 3. sırada bulunuyor.

  • Murat Sancak'a demediğini bırakmadı! Patrick Kluivert'tan aylar sonra gelen itiraflar
    10:54 Murat Sancak'a demediğini bırakmadı! Patrick Kluivert'tan aylar sonra gelen itiraflar

    Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Patrick Kluivert, Hollanda basınına verdiği röportajda, Demirspor'daki görev süresi ve ayrılık süreci hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor'un o dönemki başkanı Murat Sancak'ı sert eleştiren Kluivert, ''İyi gidiyorduk fakat maaşlar geç yatmaya başladı, futbolcular rahatsız oldu. Neredeyse 3 ay maaş alamadık.Takımdaki üstünlüğümü kaybettiğimi düşündüler ama durum öyle değildi. Vadesi geçmiş ödemelerin bir kuruşunu alamadım'' dedi.

  • Göztepe, Kocaelispor deplasmanında
    10:51 Göztepe, Kocaelispor deplasmanında

    Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Göztepe, yarın Kocaelispor'la deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekipte Ahmed Ildız'ın sakatlığı bulunuyor. Göztepe, son 7 haftaya en yakın takipçisi Sakaryaspor'un 9 puan önünde ikinci sırada girdi ve son 10 maçta yenilgi yüzü görmedi.

  • Yukatel Adana Demirspor, Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak
    10:37 Yukatel Adana Demirspor, Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak

    Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak ve hakem Arda Kardeşler yönetecek. Adana Demirspor, 2. sırada bulunan Fenerbahçe'yi yenerek 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor.

  • Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor maçına eksiklerle çıkacak
    10:35 Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor maçına eksiklerle çıkacak

    Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Hüseyin Türkmen ve Paul Onuachu'nun sakatlıkları bulunurken, Enis Destan ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak. Onuachu ve Enis Destan'ın yokluğunda santrfor olarak Umut Bozok veya Nicolas Pepe'nin görev yapması bekleniyor.


10:46 Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı 2 il ve 5 ilçe için başvuru yapıldı Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı! 2 il ve 5 ilçe için başvuru yapıldı
10:18 Belediyenin seçimde kaybetmesinin ardından iftar çadırı açılmadı Belediyenin seçimde kaybetmesinin ardından iftar çadırı açılmadı
10:01 Sinan Oğan’ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi: Burası 1 milyon dolardan fazla eder Sinan Oğan'ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi: Burası 1 milyon dolardan fazla eder
07:46 Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmayacağım, buna halkımız karar verecek Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmayacağım, buna halkımız karar verecek
01:00 Erdoğan ’’Topal ördek’’ demişti, dengeler değişti İşte İBB Meclisi’nde yeni koltuk dağılımı Erdoğan ''Topal ördek'' demişti, dengeler değişti! İşte İBB Meclisi'nde yeni koltuk dağılımı
11:05 Erdal Beşikçioğlu, CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu Erdal Beşikçioğlu, CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
10:54 Murat Sancak’a demediğini bırakmadı Patrick Kluivert’tan aylar sonra gelen itiraflar Murat Sancak'a demediğini bırakmadı! Patrick Kluivert'tan aylar sonra gelen itiraflar
10:22 Tarihi gün geldi çattı Fenerbahçe olağanüstü genel kurulu bugün toplanıyor Tarihi gün geldi çattı! Fenerbahçe olağanüstü genel kurulu bugün toplanıyor
10:11 FAST işlem limitleri artırıldı FAST işlem limitleri artırıldı
10:07 İsrail saldırısında yardım kuruluşu çalışanları da öldü İsrail saldırısında yardım kuruluşu çalışanları da öldü
10:02 İETT şoförü hem telefonla oynadı hem otobüs sürdü İETT şoförü hem telefonla oynadı hem otobüs sürdü
09:58 Aydilge, kemiğindeki yırtık nedeniyle ameliyat oldu Aydilge, kemiğindeki yırtık nedeniyle ameliyat oldu
09:58 Dolar, euro ne kadar oldu İşte kurların son durumu Dolar, euro ne kadar oldu? İşte kurların son durumu
09:34 Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri bugün başlıyor Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri bugün başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 11:20:45. #1.13#
SON DAKİKA: FIFA kokartlı hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda görev alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement