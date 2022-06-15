Arşiv - Bahattin Duran ve Tarık Ongun'a farklı ülkelerden teklifler var - Son Dakika
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Arşiv - Bahattin Duran ve Tarık Ongun'a farklı ülkelerden teklifler var

15.06.2022 11:55

- Bahattin Duran ve Tarık Ongun'a farklı ülkelerden teklifler var Cüneyt Çakır ile birlikte yurt dışında görev almak istiyorlar Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Türkiye'deki hakemlik kariyerlerini noktaladı FIFA kokartlı yardımcı hakemler, Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Türkiye'deki...

- Bahattin Duran ve Tarık Ongun'a farklı ülkelerden teklifler var

Cüneyt Çakır ile birlikte yurt dışında görev almak istiyorlar

Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Türkiye'deki hakemlik kariyerlerini noktaladı

İSTANBUL - FIFA kokartlı yardımcı hakemler, Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Türkiye'deki hakemlik kariyerlerini noktaladı. Cüneyt Çakır, ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final, FIFA Dünya Kupası'nda yarı final ve birçok uluslararası müsabakada görev alan Duran ile Ongun, bundan sonraki süreçte farklı ülkelerin federasyonlarında hakemlik yapmaya da sıcak bakıyor.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın 2009 yılından beri yardımcılıklarını yapan Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Türkiye'deki hakemlik kariyerlerini noktaladı. Çakır'la birlikte 2 kez Dünya Kupası'nda yarı final, 2015 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final, 3 Avrupa Şampiyonası ve birçok ulusal-uluslararası mücadelede yer alan Duran ile Ongun, ortak bir açıklama ile hakemliğe veda etti.

Teklifler var, sıcak bakıyorlar

İhlas Haber Ajansı muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'deki hakemlik kariyerlerini sonlandıran Bahattin Duran ve Tarık Ongun'a farklı ülkelerin federasyonlarından da teklifler var. İkili, bu tekliflere de sıcak bakıyor. Ancak Duran ile Ongun, yıllardır yol arkadaşlığı yaptıkları Cüneyt Çakır ile bu teklifleri değerlendirmek istiyor. Çakır'ın, TFF ile sözleşmesi devam ettiği için şimdilik bu durum olumsuz görünse de Çakır'ın sözleşmesi bittikten onun da Türkiye'deki hakemlik kariyerini bitirip; Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun üçlüsü olarak başka bir federasyonun çatısı altında hakemliğe devam etme ihtimali yüksek.

Bahattin Duran ile Tarık Ongun'un, söz konusu süreç tamamlanana kadar televizyon programlarından gelecek teklifler doğrultusunda yorumculuk yapma ihtimali de bulunuyor.

Dünya Kupası üzüntüsü

FIFA kokartlı yardımcı hakemlerin bu kararı almasında en büyük etken, zamanın MHK'si tarafından 8 Mart 2022 tarihinde Cüneyt Çakır'ın da aralarında bulunduğu birçok hakemin liste dışı bırakılması. Bu olayın ardından Türkiye'de hakemliği bırakma kararlarını kesinleştiren Duran ve Ongun'un tek üzüntüsü ise son kez Dünya Kupası'na gidememek.

Arşiv - Bahattin Duran ve Tarık Ongun'a farklı ülkelerden teklifler var
Arşiv - Bahattin Duran ve Tarık Ongun'a farklı ülkelerden teklifler var
Arşiv - Bahattin Duran ve Tarık Ongun'a farklı ülkelerden teklifler var
Arşiv - Bahattin Duran ve Tarık Ongun'a farklı ülkelerden teklifler var
Arşiv - Bahattin Duran ve Tarık Ongun'a farklı ülkelerden teklifler var
Arşiv - Bahattin Duran ve Tarık Ongun'a farklı ülkelerden teklifler var
Arşiv - Bahattin Duran ve Tarık Ongun'a farklı ülkelerden teklifler var

YORUMLAR
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Yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Türkiye'deki kariyerlerini noktaladı Yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Türkiye'deki kariyerlerini noktaladı Tarık Aksar: 'Kartal Kayra için Beşiktaş'a teklif yaptık' Tarık Aksar: 'Kartal Kayra için Beşiktaş'a teklif yaptık'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Arşiv - Bahattin Duran ve Tarık Ongun'a farklı ülkelerden teklifler var - Son Dakika

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