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FIFA, Luis Rubiales'in üç yıl men cezasını onadı - Son Dakika
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FIFA, Luis Rubiales'in üç yıl men cezasını onadı

FIFA Temyiz Komitesi, eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'e verilen üç yıl men cezasını onayladı. Rubiales'in kararı CAS'a götürme hakkı bulunuyor.

FIFA, Luis Rubiales\'in üç yıl men cezasını onadı
26.01.2024 - 21:31,
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FIFA, eski İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'e verilen üç yıl men cezasını onadı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, "FIFA Temyiz Komitesi, duruşma sonrasında Luis Rubiales'in temyiz başvurusunu reddetmeye ve cezayı onamaya karar vermiştir." denildi.

Rubiales'in kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) götürme hakkı bulunuyor.

Rubiales, geçen yaz İspanya'nın şampiyon olduğu FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali sonrasındaki madalya töreninde milli futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpmüş, ardından gelen baskılarla istifa etmişti.

Kaynak: AA
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