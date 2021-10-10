2022 Dünya Kupası Elemeleri'nin en güçsüz iki takımı olarak gösterilen Andorra ile San Marino arasında oynanacak maça FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in atanması sosyal medyada ses getirdi.
Andorra grubunda 3 puan ve -15 averajla 5. sırada yer alırken, San Marino -28 averaj ve 0 puanla sonuncu sırada yer alıyor. Dünya Kupası için hiçbir iddiası kalmayan iki ekibin karşılaşacağı maça hakem Halil Umut Meler'in atanması ise sosyal medyada espri konusu oldu.
Son Dakika › Spor › FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor - Son Dakika Spor