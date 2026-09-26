FIFA, sarı-lacivertli Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı cezası verdi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIFA, Fenerbahçe Kulübüne 3 dönem transfer yasağı cezası uyguladı. FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-lacivertli kulübe verilen transfer yasağı cezası 3 dönemi kapsıyor.
FIFA, Fenerbahçe Kulübüne 3 dönem transfer yasağı cezası uyguladı.
FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-lacivertli kulübe 3 dönem transfer yasağı cezası verildi.
Kaynak: AA
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