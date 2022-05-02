FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama görüntülerini paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi

FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama görüntülerini paylaştı

02.05.2022 21:45
FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama görüntülerini paylaştı

FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama görüntülerini, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda.

FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama görüntülerini, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." ifadesiyle paylaştı.

FIFA, resmi Twitter hesabından, Spor Toto Süper Ligi'nin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasındaki görsel şöleni, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." ifadesiyle yayımladı.

Pazartesi motivasyonu notuyla yapılan paylaşımda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan görüntüye yer verdi.

YORUMLAR
500
Berat Albayrak, Trabzonspor'un şampiyonluğunu gözyaşları eşliğinde kutladı! Berat Albayrak, Trabzonspor'un şampiyonluğunu gözyaşları eşliğinde kutladı! MHP Genel Başkanı Bahçeli, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'nu tebrik etti MHP Genel Başkanı Bahçeli, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'nu tebrik etti

Trabzonspor, Spor Toto, Twitter, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama görüntülerini paylaştı - Son Dakika


Son Dakika
21:24 Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek
21:12 Optimar Araştırma yayınladı! İşte son anketten çıkan sürpriz sonuçlar!
21:11 Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü
20:40 Ece Seçkin dayanamadı isyan etti: Dekolte tartışmalarından midem bulandı
20:38 Zırhlı ekip aracı 3 metre yükseklikten düştü! İki polis hastaneye kaldırıldı
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
20:11 Bayram planı yapanlara sağanak engeli! Meteoroloji gün verip uyardı
20:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası bayramlaşma trafiği: İsrail de kutladı
19:58 UEFA'dan Rusya'ya yaptırımı uzatma kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 21:51:33. #1.13#
SON DAKİKA: FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama görüntülerini paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement