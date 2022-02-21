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Filenin Akrepleri play-off'ta - Son Dakika

Filenin Akrepleri play-off'ta

21.02.2022 10:52
Filenin Akrepleri play-off'ta

Antalyaspor Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Lig 6. Grup'ta oynadığı 18. maçında Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nü 0-3 mağlup etti ve adını play-off listesine yazdırdı.

Antalyaspor Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Lig 6. Grup'ta oynadığı 18. maçında Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nü 0-3 mağlup etti ve adını play-off listesine yazdırdı.

Turgut Özal Spor Salonu'nda Kepez Belediyesi ev sahipliğinde oynanan ve Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Emin Kemal Hesapcıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Ali Murat Hizay, Ufuk Sezer, Levent Küçükçolak, Ahmet Avcıoğlu, Özgür Basmacı, Erhan Erdem, Mustafa Türker'in de tribünden ilgi ile takip ettikleri mücadelenin 20-25, 13-25, 11-25 biten setleri sonucunda sahadan 0-3 galip ayrılan kırmızı beyazlılar, bu sonuçla birlikte ligi 14 galibiyet ile 2. sırada tamamladı.

Sezonu derbi galibiyeti ile kapatarak adını play-off biletini kapan 'Filenin Akrepleri', 4'er takımlı 8 gruptan oluşan ve nihayetinde 4 takımın 1. Lig'e yükseleceği play-off aşamasında C Grubu'nda mücadele edecek. Akrepler, grup maçlarını 25-27 Şubat tarihleri arasında Eskişehir'de oynayacak. - ANTALYA

Filenin Akrepleri play-off'ta
Filenin Akrepleri play-off'ta
Filenin Akrepleri play-off'ta

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Kepez Belediyesi, Antalyaspor, voleybol, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Filenin Akrepleri play-off'ta - Son Dakika Spor


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