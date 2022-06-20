Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Erkek Voleybol Takımı'na tebrik

"Hırvatistan'ın Varazdin kentinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde, Çekya'ya yenilerek ikinci olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızı kutluyorum. Finalde mücadele ederek ülkemize heyecan yaşatan milli voleybolcularımızın başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Gelecekte katılacağı organizasyonlarda da güzel sonuçlar elde edeceklerine inandığım A Milli Erkek Voleybol Takımı'mıza başarılar diliyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan 'da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi'ni ikinci olarak tamamlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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