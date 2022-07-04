Cezayir 'in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, final maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibine 26-24, 25-20, 22-25 ve 25-22'lik setlerle 3-1 mağlup olarak organizasyondaki ilk yenilgisini aldı ve Akdeniz Oyunları'nı gümüş madalya ile tamamladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'nı gümüş madalyayla tamamladı - Son Dakika

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