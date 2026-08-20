Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda - Son Dakika
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Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda

Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası\'nda
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasında mücadele edecek.

Son Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda sahne alacak.

2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup aşamasında Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile mücadele edecek. Milliler, tüm karşılaşmalarını İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşaması, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak.

Filenin Sultanları'nın ve A Grubu'nun maç programı şu şekilde:

Yarın

19.00 Türkiye-Letonya

22 Ağustos Cumartesi

16.00 Almanya-Slovenya

19.00 Macaristan-Polonya

23 Ağustos Pazar

16.00 Letonya-Almanya

19.00 Türkiye-Slovenya

24 Ağustos Pazartesi

16.00 Polonya-Letonya

19.00 Türkiye-Macaristan

25 Ağustos Salı

16.00 Macaristan-Almanya

19.00 Polonya-Slovenya

26 Ağustos Çarşamba

16.00 Letonya-Slovenya

19.00 Türkiye-Almanya

27 Ağustos Perşembe

16.00 Polonya-Almanya

19.00 Letonya-Macaristan

28 Ağustos Cuma

16.00 Slovenya-Macaristan

19.00 Türkiye-Polonya

Millilerin 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki sporcu kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Deniz Uyanık

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

Kaynak: İHA

Avrupa Şampiyonası, Filenin Sultanları, Trendyol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda - Son Dakika

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