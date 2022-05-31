Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki ilk maçında galip - Son Dakika
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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki ilk maçında galip

31.05.2022 20:29
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki ilk maçında galip

SALON: AnkaraHAKEMLER: Collados Fabrice, Sokol KatarzynaTÜRKİYE: Eda, Zehra, Hande, Saliha, Ebrar, Cansu, Simge (L)İTALYA: Sara, Ofelia, Cristina, Chinel, Carlotta, Elena, Monica (L)SETLER: 25-20, 25-19, 25-19SÜRE: 88 Dakika, (29, 29, 30)A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin...

SALON: Ankara

HAKEMLER: Collados Fabrice, Sokol Katarzyna

TÜRKİYE: Eda, Zehra, Hande, Saliha, Ebrar, Cansu, Simge (L)İTALYA: Sara, Ofelia, Cristina, Chinel, Carlotta, Elena, Monica (L)SETLER: 25-20, 25-19, 25-19SÜRE: 88 Dakika, (29, 29, 30)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında son Avrupa Şampiyonu İtalya ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ay yıldızlı ekip, hücumda pasör çaprazlarının sayılarıyla 12-7'lik üstünlükle molaya girdi. Setin devamında tempoyu düşürmeyen ay yıldızlılar, ilk seti 25-20 kazandı.

Filenin Sultanları ikinci sette, savunmada önemli performanslar sergiledi. Hücumda rakibini durdurmayı başaran ay-yıldızlılar, üst üste sayılarla skoru 22-17'ye getirdi. Setin sonunda da hata yapmayan Filenin Sultanları, 25-19 skorla ikinci seti de alarak skoru 2-0'a getirdi.Üçüncü sete iyi başlayan taraf konuk İtalya oldu. Ancak oyundaki dengeyi hemen kuran milliler, kaptan Eda'nın servis sayısıyla skoru 13-13'e getirdi. 13-13'ün ardından iyi savunma yapan Filenin Sultanları, seti 25-19, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

BAKAN KASAPOĞLU, FİLENİN SULTANLARINI İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Filenin Sultanlarını yalnız bırakmadı. Ankara Spor Salonu'nda karşılaşmayı takip eden Bakan Kasapoğlu, milli takıma destek verdi.


- Ankara
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki ilk maçında galip
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki ilk maçında galip
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki ilk maçında galip
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki ilk maçında galip
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki ilk maçında İtalya'yı 3-0 mağlup etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki ilk maçında İtalya'yı 3-0 mağlup etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı yarın Ankara'da İtalya ile karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımı yarın Ankara'da İtalya ile karşılaşacak
Kaynak: DHA

Filenin Sultanları, voleybol, İtalya, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki ilk maçında galip - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki ilk maçında galip - Son Dakika
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