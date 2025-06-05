Filenin Sultanları\'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ikinci maçında yarın Tayland ile karşılaşacak.

VNL'de ilk hafta maçlarına Çin'de çıkan ay-yıldızlı ekip, başkent Pekin'deki ikinci karşılaşmasını yarın TSİ 14.30'da Tayland ile oynayacak.

TRT SPOR YILDIZ'DAN YAYINLANACAK

İlk maçında Fransa'yı 3-1'le geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ayrıca 7 Haziran Cumartesi günü Polonya, 8 Haziran Pazar günü ise ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları'nın Tayland maçı TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.