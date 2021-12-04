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FIM Dayanışma Ödülü, Türkiye'nin - Son Dakika

FIM Dayanışma Ödülü, Türkiye'nin

04.12.2021 12:15
FIM Dayanışma Ödülü, Türkiye'nin

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ve Avrupa Motosiklet Federasyonu Genel Kurulları Monako'da yapıldı.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ve Avrupa Motosiklet Federasyonu Genel Kurulları Monako'da yapıldı. Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke'nin delege olarak katıldığı FIM Genel Kurulu ile Avrupa Motosiklet Federasyonu Genel Kurulunda yeni tüzük üye ülkelerce onaylanarak kabul edildi.

Genel Kurul toplantısında korona virüs salgını sürecinde VEFA sosyal destek gruplarına verdiği destek nedeniyle Türkiye Motosiklet Federasyonu'na 'FIM Ailesi Dayanışma Ödülü' verildi. Ödülü TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, FIM Başkanı Jorge Viegas'tan aldı.

Uluslararası motosiklet camiası tarafından Türkiye'de yapılan organizasyonların yakından takip edildiğini belirten TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke "Özellike FIM nezdinde ülkemizdeki başarılı şampiyonalar ve faaliyetler takdir görüp diğer ülke federasyonlarına örnek olarak gösteriliyoruz. Hem Afyonkarahisar'daki ödüllü tesisimiz hem dünya şampiyonu milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu'nun tarihi başarısı Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun uluslararası alandaki gücüne güç kattı. Federasyonumuzun Covid-19 salgınının en yoğun olduğu günlerde 3 binden fazla motosiklet gönüllüsü ile toplum yararına yaptığı yardım kampanyası sadece ülkemizde değil yurt dışında da büyük takdir gördü. FIM Dayanışma Ödülü'nün Federasyonumuz ve ülkemize verilmesinden dolayı çok mutluyuz. Önümüzdeki süreçte yarış organizasyonlarının yanı sıra sosyal faaliyetlere destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

FIM Dayanışma Ödülü, Türkiye'nin
FIM Dayanışma Ödülü, Türkiye'nin

Togo Cumhuriyeti, Motosiklet, Türkiye, TMF, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor FIM Dayanışma Ödülü, Türkiye'nin - Son Dakika Spor


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