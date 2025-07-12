İtalya 1. Futbol (Serie A) ekibi Fiorentina, teknik direktörlük görevine Stefano Pioli'nin getirildiğini duyurdu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 59 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı kulüple 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzaladı.
Pioli, 2021-22 sezonunda Milan ile Serie A şampiyonluğu yaşadı.
Son Dakika › Spor › Fiorentina, Stefano Pioli'yi Teknik Direktör Olarak Atadı - Son Dakika
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