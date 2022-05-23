Firari FETÖ'cü eski futbolcu Arif Erdem, 1,5 yıl sonra New York'ta görüntülendi

Eski futbolcu FETÖ'cü Arif Erdem, Türkiye'den kaçtıktan sonra ilk olarak 24 Ocak 2020 tarihinde ABD'nin Virginia eyaletinde görüntülenmişti.

NEW YORK'TA GÖRÜNTÜLENDİ

Erdem, aradan yaklaşık 1,5 yıl geçtikten sonra bu kez New York'ta bir restoranda yemek yerken görüntülendi. Bir Türk vatandaşı FETÖ firarisini tanıyıp fotoğrafını çekti.

ABD İADE TALEBİNE OLUMLU YANIT VERMEMİŞTİ

Türkiye, ABD'den firari FETÖ'cü ve eski futbolcu Arif Erdem'in iade edilmesini talep etmiş ancak Erdem'in yerinin bilinmediği gerekçesiyle iade talebi gerçekleştirilememişti.

FETÖ ELEBAŞI İLE 289 KEZ TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Firari FETÖ'cü Arif Erdem'in 2012-2013 yıllarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kullandığı cep telefonuyla 289 kez görüştüğü ve mesajla iletişim kurduğu belirlenmişti.

Kaynak: 24TV