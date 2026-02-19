Fırat Aydınus\'tan \'\'Takım tutuyor musun?\'\' sorusuna bomba yanıt

Eski hakem Fırat Aydınus, katıldığı programda tuttuğu takıma ilişkin yöneltilen soruya net yanıt verdi. Aydınus, hakemlik kariyeri boyunca herhangi bir kulübe bağlılık hissetmediğini vurguladı.

"TAKIM TUTMA OLAYI KÖRLEŞİYOR"

Kendisine sık sık "Hocam takım tutuyor musun?" sorusunun yöneltildiğini belirten Aydınus, "Yok kardeşim, ben doğar doğmaz hakem olacağımı biliyordum. Tabii ki bir sempati duyuyordum ama o seviyeye gelince gençken sempatizanı olduğun takımı tutma olayı körleşiyor" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIM'I TUTUYORUM"

Tarafsızlık vurgusu yapan deneyimli isim, sözlerini "Hangi takımı tutuyorum ben? Milli Takım'ı" diyerek tamamladı.