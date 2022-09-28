"Filenin Sultanları" Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıkacağına inanıyor

FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptan çıkacağına inanıyor.

Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakada sonrası konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Kızlarımız mücadeleyi bırakmadılar. Bu sistemde galibiyet önemli." dedi.

Üstündağ, yarın Hırvatistan'ı yenmeleri durumunda ev sahibi Polonya ile grup birinciliği mücadelesi vereceklerini söyledi.

Gruptan çıkmanın önemine vurgu yapan Üstündağ, "İlk 2'ye girebilmek için bu galibiyet çok önemliydi." diye konuştu.

Son gün ev sahibi Polonya ile oynayacaklarını hatırlatan Üstündağ, "Gruptan en iyi dereceyle ayrılacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Maçta kaydettiği 29 sayı ile öne çıkan milli voleybolcu Ebrar Karakurt ise, "Duygusal ve fiziksel olarak gerçekten zorlayıcı bir maçtı. Grubun en önemli maçlarından biriydi. Hala gruptan birinci ya da ikinci çıkma şansımız var. Takım olarak çok iyi savaştık. Son ana kadar pes etmedik. Bugün yaptıklarımızla gurur duyuyorum." dedi.

Performansından memnun olduğunu belirten Ebrar, "Mutluyum. Umarım takıma daha fazla katkı sağlayabilirim. Takım arkadaşlarım sayesinde bunların hepsi aslında oluyor. Umarım her maç daha iyi bir performans sergilerim." şeklinde konuştu.