Flick, Galatasaray deplasmanı öncesi RAMS Park atmosferine dikkat çekti - Son Dakika
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Flick, Galatasaray deplasmanı öncesi RAMS Park atmosferine dikkat çekti

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona, yarın deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, RAMS Park'taki basın toplantısında zorlu bir maç beklediklerini ve atmosfere hazır olmaları gerektiğini söyledi.

BARCELONA Teknik Direktörü Hansi Flick, "Buradaki atmosfere hazır olmalıyız. Dünyanın en iyi atmosferlerinden birisi burada. İnanılmaz seviyede yüksek bir atmosfer var. Maçın önemli noktalarında buradaki ses seviyesi ve atmosfer inanılmaz noktalara ulaşabiliyor. Galatasaray büyük bir takım. Büyük takım gibi oynuyor. Biz de buna uygun oynamalıyız" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında İspanyol ekibi Barcelona, yarın deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın kaliteli bir takım olduğunu dile getiren Flick, "Buradaki atmosfere hazır olmalıyız. Dünyanın en iyi atmosferlerinden birisi burada. İnanılmaz seviyede yüksek bir atmosfer var. Maçın önemli noktalarında buradaki ses seviyesi ve atmosfer inanılmaz noktalara ulaşabiliyor. Galatasaray büyük bir takım. Büyük takım gibi oynuyor. Biz de buna uygun oynamalıyız. Galatasaray kendisini çok geliştirdi. Özellikle hücumda çok iyi oyuncuları var. Bizim için önemli olan şu takım olarak oynamalıyız. Savunmada birlikte hareket etmeliyiz. Özellikle oyunun savunma tarafında takımımdan bunu bekliyorum" ifadelerinde bulundu.

'BİZİM İÇİN HİÇ DE KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK'

Zor bir maç olacağının altını çizen Alman teknik adam, "Her maç farklı. Her maç 0-0 başlıyor. Bu anlamda yarın da aynı şey geçerli. Bizim için hiç de kolay bir maç olmayacak. Zor bir maç olacak. Aynı performansımızı sahaya yansıtmamız gerekecek. Burada o anın içinde bulunmak ve onu yaşamak önemli. Futbolda her şey çok hızlı değişiyor. Odaklı olmalıyız. Konsantre olmalıyız. Takımımdan yarın bunu görmek istiyorum. Özellikle bu sahadaki atmosferi düşündüğümüzde onu özellikle sahaya yansıtmamız gerekecek" dedi.

'BATRAKOV'UN GALATASARAY İÇİN İYİ BİR TRANSFER OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Aleksey Batrakov hakkında gelen bir soruya Hansi Flick, şöyle cevap verdi:

"Çok fazla maçını izleme fırsatım olmadı ama son maçta gayet iyi oynadığını biliyorum. Galatasaray için iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Genç ve yetenekli bir oyuncunun Barcelona gibi hayallerinin olması çok doğal; bu hayallerin peşinden gitmek için tutkuyla ve azimle çalışması gerekir."

'DEPLASMANDA ZORLU BİR MÜCADELE BİZİ BEKLİYOR'

En önemli şeyin maç kazanmak olduğunu dile getiren 61 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Benim için tek ve en önemli şey maçı kazanmak. Kaç gol attığımızdan bağımsız olarak, 1-0 kazansak bile yarın aynı derecede mutlu olurum. Galatasaray gibi hücumu çok kuvvetli bir takıma karşı deplasmanda zorlu bir mücadele bizi bekliyor" diye konuştu.

'GALATASARAY'IN HÜCUMDA ÇOK İYİ OYUNCULARI VAR'

Şartlara en iyi şekilde adapte olup kendi oyunlarını oynamak istediklerini belirten Alman teknik adam, "Galatasaray'ın kendi oyununu oynamaya çalışması zaten beklediğimiz bir durum. Hücumda çok iyi oyuncuları var. Futbolda her maç özeldir ve şartlara uyum sağlamak gerekir. Biz de yarın rakibe ve şartlara en iyi şekilde adapte olup kendi oyunumuzu oynayacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA
UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayFutbolSporSon Dakika

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