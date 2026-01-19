Forma numarası yeni transfere verildi! Trabzonspor'da ayrılık yaklaşıyor - Son Dakika
Forma numarası yeni transfere verildi! Trabzonspor'da ayrılık yaklaşıyor

19.01.2026 21:50
Trabzonspor, Parma'dan 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Mathias Lovik ile anlaştı. Türkiye'ye gelen Lovik, bordo-mavililerde 14 numaralı formayı giyeceğini açıkladı. Bu durum, 14 numaralı formayı giyen Danylo Sikan'ın ayrılığını neredeyse kesinleştirdi. Sikan'ın Belçika Ligi takımlarından Anderlecht ile anlaşma sağladığı belirtilirken, transferinin de kısa süre içerisinde resmileşmesi bekleniyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Parma'dan 22 yaşındaki oyuncu Mathias Lovik ile anlaşmaya vararak Türkiye'ye getirdi. Türkiye'ye ayak basan Lovik, bordo-mavililerdeki ayrılığı da neredeyse resmileştirdi.

14 NUMARAYI GİYECEĞİNİ AÇIKLADI

Mathias Lovik, havalimanında açıklamalarda bulunarak bordo-mavililerde 14 numaralı formayı giyeceğini açıkladı. Lovik, "14 numarayı giyeceğim. 14 benim sevdiğim rakam. Umarım 14 numara ile birlikte güzel anılar yaratacağız." ifadelerini kullandı.

SIKAN'IN AYRILIĞI NEREDEYSE KESİNLEŞTİ

Lovik'in bu açıklaması, Trabzonspor'da 14 numaralı formayı giyen Danylo Sikan'ın kesin olarak ayrıldığı şeklinde yorumlandı. Sikan, Belçika Ligi takımlarından Anderlecht ile uzun süredir görüşmüş ve anlaşma sağladığı belirtilmişti. Golcü oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde resmileşmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon bordo-mavili formayla tüm kulvarlarda 16 maçta sahaya çıkan Sikan, rakip kalelere 4 gol kaydetti.

