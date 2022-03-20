Formula 1 heyecanı Turkcell TV+'ta da yer alacak - Son Dakika

Dünyanın en önemli motor sporu organizasyonunda yeni sezon heyecanı, bugün Bahreyn GP'si ile başlayacak.

Geçen yıl, Max Verstappen ile Lewis Hamilton arasında son yarışın son turuna kadar devam eden şampiyonluk mücadelesinin yaşandığı F1'de, 2022 sezonunun ilk yarışı Bahreyn'de koşulacak. Verstappen ve Hamilton kadar Charles Leclerc ve Carlos Sainz'in da favori pilotlar arasında gösterildiği sezonun açılış yarışı, bugün saat 18.00'de Turkcell TV+'tan naklen yayınlanacak.

22: 30 Bologna - Atalanta