Formula 1 heyecanı Turkcell TV+'ta da yer alacak - Son Dakika
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Formula 1 heyecanı Turkcell TV+'ta da yer alacak

20.03.2022 12:29
Formula 1 heyecanı Turkcell TV+'ta da yer alacak

Dünyanın en önemli motor sporu organizasyonunda yeni sezon heyecanı, bugün Bahreyn GP'si ile başlayacak.

Dünyanın en önemli motor sporu organizasyonunda yeni sezon heyecanı, bugün Bahreyn GP'si ile başlayacak.

Geçen yıl, Max Verstappen ile Lewis Hamilton arasında son yarışın son turuna kadar devam eden şampiyonluk mücadelesinin yaşandığı F1'de, 2022 sezonunun ilk yarışı Bahreyn'de koşulacak. Verstappen ve Hamilton kadar Charles Leclerc ve Carlos Sainz'in da favori pilotlar arasında gösterildiği sezonun açılış yarışı, bugün saat 18.00'de Turkcell TV+'tan naklen yayınlanacak.

Tüm sezon boyunca yarışların ve sıralama turlarının canlı yayınlarla sporseverlerle buluşacağı F1'de 25- 27 Mart tarihlerindeki ikinci yarış olan Suudi Arabistan mücadelesi de TV+'ta yer alacak. ROMA DERBİSİ TV+'TA İtalya'da haftanın maçı Roma derbisi olacak. Roma'nın evinde Lazio'yu ağırlayacağı karşılaşma bugün saat 20.00'de TV+'tan naklen futbolseverlerle buluşacak. Ayrıca Premier Lig'de de Londra derbisinde Tottenham, West Ham United'ı konuk edecek Saat 19.30'da başlayacak karşılaşma canlı olarak yayınlanacak.TV+ Canlı YayınlarıS Sport (77. Kanal)14: 00    Venezia - Sampdoria17: 00    Leicester - Brentford19: 30    Tottenham - West Ham UnitedS Sport2 (78. Kanal)18: 00 Formula 1 Bahreyn20: 00    Roma - Lazio

22: 30 Bologna - Atalanta


Formula 1 heyecanı Turkcell TV+'ta da yer alacak
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Spor, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

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