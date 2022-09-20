Formula 1'de 2023 sezonu takvimi belli oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2023 sezonunun takvimi duyuruldu.

F1'den yapılan açıklamaya göre, 5 Mart 2023'te Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak organizasyonda, ilk kez bir sezonda 24 yarış düzenlenecek.

Çin ve Katar etaplarının tekrar eklendiği organizasyonun sondan bir önceki Los Angeles Grand Prix'sindeki yarış ise Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) onay alınması halinde cumartesi gecesi düzenlenecek. F1 yarışları, diğer etaplarda pazar günü yapılmaya devam edecek.

Takvim şöyle:

Tarih Grand Prix Yer 5 Mart Bahreyn Sahir 19 Mart Suudi Arabistan Cidde 2 Nisan Avustralya Melbourne 16 Nisan Çin Şangay 30 Nisan Azerbaycan Bakü 7 Mayıs Miami Miami 21 Mayıs Emilia Romagna Imola 28 Mayıs Monaco Monaco 4 Haziran İspanya Barcelona 18 Haziran Kanada Montreal 2 Temmuz Avusturya Spielberg 9 Temmuz İngiltere Silverstone 23 Temmuz Macaristan Budapeşte 30 Temmuz Belçika Spa 27 Ağustos Hollanda Zandvoort 3 Eylül İtalya Monza 17 Eylül Singapur Singapur 24 Eylül Japonya Suzuka 8 Ekim Katar Losail 22 Ekim ABD Austin 29 Ekim Meksika Mexico City 5 Kasım Brezilya Sao Paulo 18 Kasım Las Vegas Las Vegas 26 Kasım Abu Dabi Yas Marina

21 Eylül 2022 Eurosport Yayın Akışı

İsrail ve Bahreyn serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başladı