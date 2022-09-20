Formula 1'de 2023 sezonu takvimi belli oldu - Son Dakika
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Formula 1'de 2023 sezonu takvimi belli oldu

20.09.2022 19:04
Formula 1'de 2023 sezonu takvimi belli oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2023 sezonunun takvimi duyuruldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2023 sezonunun takvimi duyuruldu.

F1'den yapılan açıklamaya göre, 5 Mart 2023'te Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak organizasyonda, ilk kez bir sezonda 24 yarış düzenlenecek.

Çin ve Katar etaplarının tekrar eklendiği organizasyonun sondan bir önceki Los Angeles Grand Prix'sindeki yarış ise Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) onay alınması halinde cumartesi gecesi düzenlenecek. F1 yarışları, diğer etaplarda pazar günü yapılmaya devam edecek.

Takvim şöyle:

TarihGrand PrixYer
5 MartBahreynSahir
19 MartSuudi ArabistanCidde
2 NisanAvustralyaMelbourne
16 NisanÇinŞangay
30 NisanAzerbaycanBakü
7 MayısMiamiMiami
21 MayısEmilia RomagnaImola
28 MayısMonacoMonaco
4 HaziranİspanyaBarcelona
18 HaziranKanadaMontreal
2 TemmuzAvusturyaSpielberg
9 TemmuzİngiltereSilverstone
23 TemmuzMacaristanBudapeşte
30 TemmuzBelçikaSpa
27 AğustosHollandaZandvoort
3 EylülİtalyaMonza
17 EylülSingapurSingapur
24 EylülJaponyaSuzuka
8 EkimKatarLosail
22 EkimABDAustin
29 EkimMeksikaMexico City
5 KasımBrezilyaSao Paulo
18 KasımLas VegasLas Vegas
26 KasımAbu DabiYas Marina

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Formula 1, Bahreyn, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Formula 1'de 2023 sezonu takvimi belli oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Formula 1'de 2023 sezonu takvimi belli oldu - Son Dakika
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