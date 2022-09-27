Formula 1, gelecek yıl sprint yarışlarının sayısını üçten altıya çıkaracak - Son Dakika
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Formula 1, gelecek yıl sprint yarışlarının sayısını üçten altıya çıkaracak

27.09.2022 20:10
Formula 1, gelecek yıl sprint yarışlarının sayısını üçten altıya çıkaracak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda geçen yıl başlanan sprint yarışlarının sayısı gelecek yıldan itibaren üçten altıya yükseltilecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda geçen yıl başlanan sprint yarışlarının sayısı gelecek yıldan itibaren üçten altıya yükseltilecek.

Formula 1'den yapılan yazılı açıklamada, "2023 Formula 1 sezonu ve sonrasında düzenlenecek ek sprint yarışları için planlar onaylandı ve sprint yarışı sayısı üçten altıya çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Sprint yarışının olduğu Grand Prix'lerde, sıralama turunda en hızlı zamana imza atan pilot, yarışa pole pozisyonundan başlayacak. Sprint yarışında kazanılan puanlar ise yarış başlangıcında liderlik dışındaki diğer sıraların belirlenmesinde etkili olacak.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Formula 1, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Formula 1, gelecek yıl sprint yarışlarının sayısını üçten altıya çıkaracak - Son Dakika

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