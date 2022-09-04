Kalan bölümde rahat bir yarış çıkaran ve en hızlı tur zamanına da imza atan Verstappen, peş peşe 4'üncü, sezonun 10'uncu, kariyerinin 30. yarış birinciliğine ulaştı.

Kaynak: AA

Max Verstappen, Formula 1, Hollanda, Redbull, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › F1 Hollanda Grand Prix'sini Verstappen kazandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.