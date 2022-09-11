Verstappen böylece peş peşe 5'inci, sezonun 11'inci, kariyerinin 31. yarış birinciliğine ulaştı. Leclerc 2'nci, Russell ise 3. oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › F1 İtalya Grand Prix'sini kazanan Verstappen, peş peşe 5. galibiyetini aldı - Son Dakika

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