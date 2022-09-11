F1 İtalya Grand Prix'sini kazanan Verstappen, peş peşe 5. galibiyetini aldı - Son Dakika
Üye Girişi

F1 İtalya Grand Prix'sini kazanan Verstappen, peş peşe 5. galibiyetini aldı

11.09.2022 17:44
F1 İtalya Grand Prix'sini kazanan Verstappen, peş peşe 5. galibiyetini aldı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı İtalya Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı İtalya Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.

Sezonun 16. mücadelesi, Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte, 53 tur üzerinden yapıldı.

Pole pozisyonundaki Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, startta liderliğini korudu. Yarışa 7. cepten başlayan şampiyona lideri Max Verstappen ise 5. turda 2'nciliğe yükseldi.

İlk sıradaki Leclerc, Sebastian Vettel'in (Aston Martin) aracının 12. turda arızalanması sonucu devreye giren sanal güvenlik aracı uygulaması sırasında "pit stop" gerçekleştirdi. Pistte kalmayı tercih eden sürücülerden Verstappen liderliğe, George Russell (Mercedes) ise 2'nciliğe yerleşti.

26. turda ilk "pit stop"unu yapan Verstappen, Leclerc'in 10 saniye arkasında 2. sırada mücadeleye döndü.

Bitime 20 tur kala yumuşak hamurlu lastiklere geçen Leclerc, farkı umduğu gibi kapatamadı ve lider Verstappen'e 16 saniyeden fazla yaklaşamadı.

Leclerc, Daniel Ricciardo'nun (McLaren) otomobilinin 47. turda arızalanması sonucu güvenlik aracının piste girmesiyle umutlandı. Fakat kalan turlarda pist temizlenemediği için yarış güvenlik aracı eşliğinde sona erdi.

Verstappen böylece peş peşe 5'inci, sezonun 11'inci, kariyerinin 31. yarış birinciliğine ulaştı. Leclerc 2'nci, Russell ise 3. oldu.

Puanını 335'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Verstappen, en yakın takipçisi Leclerc ile arasındaki farkı 116 puana yükseltti.

Sezonun 17. yarışı Singapur Grand Prix'si 2 Ekim'de düzenlenecek.

İtalya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 335 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 219

3. Sergio Perez (Meksika): 210

4. George Russell (Büyük Britanya): 203

5. Carlos Sainz (İspanya): 187

Takımlar

1. Red Bull: 545

2. Ferrari: 406

3. Mercedes: 371

4. Alpine: 125

5. McLaren: 107

YORUMLAR
500
F1 İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in F1 İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in
Kaynak: AA

İtalya Grand Prix, Max Verstappen, Formula 1, Redbull, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor F1 İtalya Grand Prix'sini kazanan Verstappen, peş peşe 5. galibiyetini aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:25 Pençe-Kilit operasyon bölgesinden yürek yakan haber! 2 Mehmetçik şehit oldu, 4'ü yaralı
17:23 Hadise'nin sahne kıyafeti üzerinden yapılan yorumlara Yasmin Erbil'de tepki gösterdi
17:00 Totti karısının kendisini nasıl aldattığını açıkladı: Köpek gibi acı çektim
16:25 Volkan Demirel geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
16:13 Hatay'da kaçak avcılar av koruma memurlarına saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı
16:03 Türkiye'yi Oscar'da temsil edecek film Kerr oldu
16:00 Ümit Özdağ'dan skandal sözler: Bakan Soylu ile telefonda küfürleştik
15:59 Şarkıcı Tuğba Yurt, sanatçıları hedef alan akıma tepki gösterdi: Son bulsun
15:17 İzmir'de feci kaza! Otomobil, tramvay yolu kenarındaki ağaca çarptı: 2 kişi öldü
15:18 Kadir İnan'dan genç kızın sözlerini gündemde tutan muhalefete tepki: Videoyu savunmuyorum ama bu video kullanılarak fırsatçılık yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 17:44:39. #1.11#
SON DAKİKA: F1 İtalya Grand Prix'sini kazanan Verstappen, peş peşe 5. galibiyetini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement