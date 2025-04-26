TFF 3. Lig 2. Grup'ta Mardin temsilcisi Fosfatspor, play-off'a yükseldi.
TFF 3. Lig 2. Grup'un son haftasında şampiyon Muğlaspor'u deplasmanda 3-0'lık skorla geçen Fosfatspor, Uşakspor'un mağlup olmasıyla play-off'a yükseldi. Mavi-beyazlı ekip, 46 puan ile 6. sıraya yükseldi ve play-off potasına girdi. - MARDİN
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